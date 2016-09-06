Вашингтон, 6 сентября, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Власти США заявили о готовности обсуждать с Российской Федерацией совместные удары по позициям террористов в Сирийской Арабской Республики. Но о каких-либо скоординированных действиях можно будет говорить только после заключения перемирия. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Марк Тонер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахид

Он подчеркнул, что США готовы рассмотреть вопрос о совместных боевых операциях с российскими военными в Сирии, но для этого необходимо, чтобы между оппозицией и правительственными войсками было установлено и соблюдалось перемирие.

«Если мы осуществим шаги в данном направлении, можно будет говорить о перспективах какой-либо совместной работы с Россией по нанесению ударов», — подчеркнул Тонер.

Он пояснил, что речь идет о нанесении ударов по запрещенным в России организациям «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».