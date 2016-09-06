Вашингтон, 6 сентября, 2016, 22:55 — ИА Регнум. США вновь расширяют список санкций против компаний и организаций, которые были приурочены к конфликту на Украине, свидетельствует уведомление одного из подразделений Минторга США, приготовленное для публикации и размещенное на сайте правительственного вестника Federal Register.

bibo.kz Схватка

Согласно тексту уведомления, Бюро промышленности и безопасности Минторга США намерено включить в санкционные списки 81 компанию и организацию, относящихся к России вообще и к Крыму в частности. Свежий черный список Минторга почти дублирует такой же документ Минфина США, опубликованный 1 сентября этого года. Однако в новом перечне ограничения по линии торгового министерства будут распространены на 11 компаний, о которых финансовое американское ведомство не упоминало 1 сентября: «Ангстрем-М», «Джиован» (Giovan Ltd), «Ангстрем», «Ангстрем-Т», ОАО «ВО Радиоэкспорт», Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), АО «Микрон», АО НПФ «Микран», НПК «Гранат», «Текнопол компани» и «Текнопол лимитед». Стоит отметить, что две организации из этого списка, «Джиован» и «Текнопол», относятся к Гонконгу и к Индии.

Решение об очередном расширении санкционных списков принято профильным межведомственным комитетом правительства США. Помимо Минторга в него входят сотрудники Госдепартамента, Пентагона, Министерства энергетики и Минфина США.