Деревня Алабино, Московская область, 6 сентября, 2016, 23:27 — ИА Регнум. 6 сентября в Подмосковье в парке «Патриот» провели первый день работы второго международного военно-технического форума «Армия-2016». На церемонии открытия выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Армия-2016»

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Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу осматривает выставочные стенды

В течение дня состоялся показ современной техники, были заключены контракты на поставку оружия между военными ведомствами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Переправа военной техники

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Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон Алабино

Всего 6 сентября парк посетило порядка 43 тысяч человек.

Напомним, форум «Армия-2016» будет открыт для массового посещения с 9−11 сентября 2016 года.