Берлин, 6 сентября, 2016, 22:28 — ИА Регнум.



kalashnikov.com Продукция концерна «Калашников»

В России в моду входят военный стиль и патриотическая символика. Государственный оружейный концерн «Калашников», поставляющий оружие для российской армии, держит руку на пульсе. Штурмовой автомат АК-74, который весит 4 килограмма и является преемником легендарного АК-47, можно купить за 500 евро в новом фирменном магазине сувениров в московском аэропорту Шереметьево. Конечно, это не боевой автомат, а всего лишь весогабаритный макет, но внешне он неотличим от оригинала, пишет немецкая газета Handelblatt (HB).

Как отмечает издание, концерн «Калашников» является крупнейшим в России производителем самого популярного в мире высокоточного огнестрельного оружия. Помимо моделей штурмовых винтовок в первом фирменном сувенирном магазине концерна можно также приобрести футболки с логотипом компании и теплую верхнюю одежду с рисунком в виде камуфляжа.

«К 2020 году продажа гражданской продукции будет приносить до половины выручки концерна», — цитирует газета директора по маркетингу «Калашникова» Владимира Дмитриева.

Таким образом, концерн осваивает перспективную рыночную нишу, продукция которой за последние несколько лет стала очень востребована в России. «В 2014 году по заказу Министерства обороны России был разработан новый модный бренд «Армия России» в основе которого стилизованная красная советская звезда, являющаяся символом российских войск. Под этим брендом в фирменном магазине в Москве продается продукция в стиле милитари, в том числе, футболки с портретом хозяина Кремля Владимира Путина за 10 евро или кожаные куртки с изображением российского солдата на спине за 700 евро», — добавляет HB.