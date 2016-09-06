Вена, 6 сентября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Правительство Австрии разработало законопроект, согласно которому, большинство мигрантов не смогут подать заявления на получение убежища, когда число претендентов достигнет 37,5 тысяч, передаёт Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Чиновники говорят, что составление текста закона завершено 6 сентября. Однако впереди ещё четыре недели на рассмотрение, прежде чем законопроект будет вынесен на парламентское голосование левоцентристским правительством.

В качестве основания для автоматического приведения в действие закона, когда число мигрантов достигает 37,5 тыс., названы: рост преступности, опасность радикализации и перегруженность госслужб.

По статистике австрийского правительства, в этом году (по состоянию на конец июля) около 29 000 человек подали прошения о предоставлении убежища в Австрии. Это на 8 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.