Ижевск, 6 сентября, 2016, 21:46 — ИА Регнум. С начала года ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) выплатили 2,5 млн рублей в пользу жителей Ижевска, чье имущество пострадало в связи с авариями на сетях горячего водоснабжения в течение прошедшего отопительного сезона. В пресс-службе компании ИА REGNUM сообщили, по данным оценщиков, энергетики должны возместить более 12 млн рублей.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

В пресс-службе подчеркнули, что руководство УКС приняло решение выплачивать компенсации добровольно всем жителям, не дожидаясь исковых заявлений. В числе 88 желающих возместить ущерб не только физические лица, но и организации.

Последствия порывов на сетях отопления находятся в зоне ответственности не теплоснабжающей компании, а страховой организации, которая застраховала гражданскую ответственность УКС за причинение ущерба третьим лицам. В настоящее время по таким делам работают СОГАЗ и ИНГОСТРАХ. Поскольку страховщики только рассматривают вопрос в течение 30 дней, выплаты по таким авариям затягиваются. «Речь идет о серьезных суммах, поэтому страховая компания вправе запрашивать дополнительные документы», — пояснили в УКС. В частности, перед 1 сентября последнюю компенсационную выплату получил Детский сад №234, сумма ущерба составила 937 тыс. рублей.

Напомним, прошедший отопительный сезон был одним из самых сложных для Удмуртии за последние несколько лет в связи с ситуацией на теплосетях Ижевска. С начала отопительного сезона в столице Удмуртии зарегистрировано 588 отключений теплоносителя, что больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 76%. Количество проблемных ситуаций с подачей горячей воды увеличилось на 51% до 932 аварий. В 880 случаях исполнителем являлось ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).В связи с многочисленными повреждениями на теплосетях в Ижевске поэтапно действовали режим готовности к ЧС — с 15 января текущего года, режим ЧС — с 22 января, который 10 февраля вновь сменил режим повышенной готовности. Полностью ситуация стабилизировалась только с наступлением весны, и 17 марта режим готовности к ЧС был отменен.

Однако 11 июля в Ижевске вновь был введен режим готовности к ЧС в связи с угрозой срыва подготовки к следующему отопительному сезону на двух объектах теплоснабжения. Указанный режим продлится до начала подачи теплоносителя в квартиры ижевчан.

Срыв отопительного сезона в столице Удмуртии расследуется в рамках уголовного дела о халатности, в июле текущего года обвинение предъявлено бывшему заместителю глава администрации Ижевска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главного жилищного инспектора республики Марата Исмагилова, в связи с «некачественным горячим водоснабжением и отоплением» в период с сентября 2015 года по март 2016 года в отношении жителей Ижевска произведен перерасчет оплаты коммунальных услуг на сумму 50 млн рублей. Отмечалось, что объем перерасчета может вырасти, поскольку запросы были выполнены частично. В марте текущего года в отношении ижевчан уже проводили перерасчет за перебои с отоплением и горячей водой. В Минстрое РФ отмечали, что сумма перерасчета — «рекордная» — 46,5 млн рублей.