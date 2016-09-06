Берлин, 6 сентября, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что до начала 2017 года будут рассмотрены все заявления на получение убежища в ФРГ, поданные в 2015 году, передаёт ABC News.

ИА REGNUM

В минувшем году Германия зарегистрировала около 1,1 млн просителей убежища. Власти страны считают, что цифры раздуты из-за того, что некоторые мигранты по несколько раз регистрировались или уехали в страны Скандинавии и другие части Европы.

Меркель заявляет, что её правительство до конца сентября определит точное количество находящихся в Германии беженцев.

«Весной следующего года все заявления о предоставлении убежища будут обработаны», за исключением тех случаев, когда документы потеряны или перепутаны данные, добавила канцлер.