Москва, 6 сентября, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял в Кремле короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте борьбы с международным терроризмом, сообщают «Известия».

kremlin.ru Владимир Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа

В ходе встречи обсуждались ориентиры для взаимодействия в различных областях и пути реализации февральских договоренностей, достигнутых ранее в Сочи.

Напомним, Королевство Бахрейн приветствовало достигнутое Россией и Саудовской Аравией в сентябре 2016 года соглашение о совместных мерах по стабилизации цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать дальнейшего обмена мнениями между лидерами России и Бахрейна по этому вопросу. Кроме того, король Хамад бен Иса Аль Халифа 6 сентября стал единственным главой государства, который посетил международный военно-технический форум «Армия-2016» под Москвой, всвязи с тем, что Бахрейн заинтересован в модернизации систем ПВО. На форуме «Армия-2016» король Бахрейна ознакомился с комплексами С-300 и С-400.

Кроме того, делегация Бахрейна во главе с министром обороны страны генерал-майором Юсуфом ибн Ахмедом ибн Хусейном аль-Джалахма намерена заключить рамочное соглашение о сотрудничестве с холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех») для закупки российских средних и тяжелых транспортных вертолетов семейства Ми-8/17 и Ми-26 и открытия регионального сервисного центра по обслуживанию российской вертолетной техники.

Стоит отметить, что Бахрейн является союзником Вашингтона. На территории королевства базируется Пятый оперативный флот ВМС США.