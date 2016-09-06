Киев, 6 сентября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Украинская госпогранслужба оштрафовала 38 кораблей, которые заходили в порты Крыма. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины.

avia.pro Вид на Крым с борта самолета

Сообщается, что Госпогранслужба Украины оштрафовала 38 судов по подозрению в заходе в порты Крымского полуострова. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч гривен ($8,9 тыс.).

«Благодаря эффективному применению данной системы уже привлечены к ответственности суднокоманды 38 судов, которые подозреваются в захождении в порты временно оккупированной территории Крыма, на общую сумму почти 240 тыс. гривен», — сказано в сообщении госпогранслужбы Украины.

Напомним, Киев до сих пор продолжает считать Крым своей территорией, хотя народы полуострова, пользуясь правом на самоопределение, выбрали возвращение в состав России.

Тем не менее украинские власти постоянно требуют, чтобы все, кто направляется в Крым, получали специальное разрешение у украинских властей. Каждый раз, когда полуостров посещают российские должностные лица или иностранные политики, Киев протестует.