Томск, 6 сентября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Неожиданный поворот получил спор между Роскомнадзором и томской медиагруппой ТВ-2, результатом которого стало закрытие телекомпании в феврале 2015 года. Главный редактор ТВ-2 Виктор Мучник направил в адрес посольств 144 стран мира письма с просьбой подтвердить, что он не является гражданином этих стран, сообщается на сайте ТВ-2.

tv2.tomsk.ru Редакция ТВ-2 отправила в адрес 144 посольств стран мира письма с запросом о гражданстве Виктора Мучника

«Дело в том, что после закрытия телеканала ТВ-2 все попытки получить новую лицензию на вещание утыкались в сомнение Роскомнадзора относительно гражданства учредителя — Виктора Мучника. Недавно на этом же основании не была продлена лицензия радиостанции «Европа плюс Томск», — рассказали в холдинге.

При этом Роскомнадзор не поясняет, каким именно образом, кроме предоставленной справки из УФМС, гражданин России должен удовлетворять интерес ведомства к своему гражданству. И вот на днях выяснилось, что по этому поводу существует разъясняющее письмо МИД РФ в адрес Роскомнадзора. В нем гражданам рекомендуется на случай сомнений контролирующего ведомства в их гражданстве самостоятельно запрашивать посольства и консульства зарубежных государств относительно отсутствия этого гражданства.

«В ситуации, когда контролирующее ведомство не поясняет учредителю СМИ гражданином какого именно государства этот гражданин, по мнению Роскомнадзора, является (а наш случай именно таков), остается по предложенному ведомством регламенту одно — запрашивать сведения о своем гражданстве в официальных инстанциях всех государств, существующих на нашей планете. Количество посольств, аккредитованных в Москве — 144. А общее количество государств на планете согласно данным Википедии — 252. Таким образом, задача редакции состоит в том, чтобы получить в ответ на обращение 252 письма, удостоверяющих отсутствие у гражданина В.М. Мучника иностранного гражданства, либо выяснить гражданством какого именно государства, кроме РФ, он обладает», — сообщается на сайте компании.

Как отмечают авторы обращения, Виктор Мучник является гражданином только Российской Федерации, о чем им была получена соответствующая справка в Томском УФМС.

«Роскомнадзор вынуждает нас к действию совершенно идиотскому, — рассказывает директор Томской медиа группы Виктор Мучник. — У Роскомнадзора есть предположение, что я являюсь гражданином какого-то государства, что не дает мне возможность учреждать СМИ, а Роскомнадзору выдавать лицензию на вещание. Это не дает возможность телекомпании ТВ-2 возобновить вещание в кабельных сетях, это не дает возможность тем радио, учредителем которых я являюсь, работать дальше в Томске. В тоже время Роскомнадзор не удосужился уточнить мне гражданином какого государства, по мнению Роскомнадзора, я являюсь. Это заставляет меня написать письма в Посольства всех государств, которые есть в России, а дальше мне придется писать письма в соответствующие органы государств, которые в России не аккредитованы и спрашивать не являюсь ли я гражданином Бурунди, Сьерра-Леоне или еще какого-нибудь государства», — рассказал Виктор Мучник.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2015 года томская телекомпания ТВ-2 прекратила свое вещание. В мае 2016 года радиостанции «ЕвропаПлюсТомск» также отказали в продлении лицензии на вещание. Радиостанция продолжит свою работу на другой частоте.