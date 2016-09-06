Москва, 6 сентября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Товарищеский футбольный матч сборных России и Ганы начался в 19:00 мск на столичном стадионе «Локомотив». Команда России ушла на перерыв, ведя в счете 1:0, сообщает «Спорт-Экспресс»

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Российская сборная ушла на перерыв, ведя в счете 1:0. Российские футболисты контролировали ход встречи почти весь тайм, однако в его концовке ганские спортсмены создали несколько острых моментов у ворот российской сборной. Не исключено, что в перерыве главный тренер Станислав Черчесов внесет свои замечания в игру и соответствующим образом повлияет на игроков и дальнейший ход матча.

Напомним, защитник московского ЦСКА и капитан сборной Василий Березуцкий в итоге преодолеет отметку в 100 матчей за сборную России по футболу, а его коллега по клубу Алан Дзагоев также играет за сборную в юбилейный 50-й раз.