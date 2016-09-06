Париж, 6 сентября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Во Франции в возрасте 49 лет скончалась женщина, которой впервые в мире пересадили часть тканей лица. Об этом сегодня, 6 сентября, пишет газета Le Figaro.

Больничная койка

Сообщается, что 49-летняя Изабель Динуар скончалась ещё летом этого года, но журналистам об этом стало известно только сегодня.

В начале нулевых на Динуар напала собака и сильно искусала её лицо. Она обратилась к хирургам и те 27 ноября 2005 года провели ей в городе Амьене трансплантацию носа, губ и подбородка. Главным хирургом был Бернар Девошель.

Женщина была вынуждена принимать специальные препараты, чтобы не произошло отторжения части пересаженных тканей. В итоге у нее дважды диагностировали рак. Медики предполагали, что рак связан с использованием препаратов, которые она принимала, чтобы избежать отторжения пересаженных частей лица.

Последние годы она испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Зимой этого года произошло отторжение части пересаженных тканей.