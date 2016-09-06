Бонн, Германия, 6 сентября, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Суд города Бонна, где расположена штаб-квартира Международного паралимпийского комитета (МПК), отклонил иски еще 84 российских паралимпийцев о неправомерности их отстранения от участия в паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает Daily Mail.

王伟00715 Паралимпийское плавание

Ранее тот же суд отклонил заявления 10 российских спортсменов-инвалидов против их отстранения от участия в Паралимпиаде-2016.

Напомним, глава IPC Филип Крэйвен 7 августа заявил, что комитетом принято единогласное решение об отстранении российских спортменов-инвалидов от Паралимпиады-2016 и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. Решение аргументировалось данными о допинговых нарушениях в российских спортивных организациях, приведенными в докладе «независимой комиссии» WADA. Ни одно из утверждений доклада до сих пор не подтверждено никакими доказательствами. ПКР 15 августа подавал апелляцию на данное решение IPC в Спортивный арбитражный суд (CAS). 23 августа Спортивный арбитражный суд ее отклонил. Российские паралимпийцы после отклонения их индивидуальных апелляций в CAS, обратились в суд города Бонна.

Суд Бонна расценил запрет IPC на участие российских паралимпийцев обоснованным и отклонил их иски.