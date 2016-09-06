Вологда, 6 сентября, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Вологодское УФАС России рассмотрело дело, связанное со строительством паркоматов в Вологде. В результате ведомство вынесло решение о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФАС.

surfingbird.ru Оплата парковки

Напомним, торги на обустройство платных парковок в областном центре проводились в минувшем году. Цена контракта должна была составить 89 млн рублей. В результате аукцион состоялся, а в центре Вологды установили десятки паркоматов. Однако почти через год после этого УФАС обнаружил в проведенных торгах нарушения.

«МБУ «Дорремстрой» в нарушении требований действующего законодательства и при отсутствии финансирования проведен аукцион на выполнение комплекса работ по организации платного парковочного пространства в пределах улично-дорожной сети города Вологда и заключен договор с ПАО «Ростелеком». Данные действия признаны Вологодским УФАС России как нарушение статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», — говорится в официальном сообщении областного УФАС.

Сейчас ведомство готовит иск в арбитражный суд, после чего торги могут признать незаконными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более 2800 платных парковочных мест должны были появиться в областном центре к началу 2016 года. Планировалось, что оставить машину за плату можно будет на центральных улицах города: Мира, Батюшкова, Пушкинской, Площади Возрождения и некоторых других. Запуск платных парковок в Вологде должен был разгрузить центр города от пробок. За час парковки вологжанам пришлось бы платить по 20 рублей.

Однако в январе 2016 года городские власти объявили о «заморозке» проекта в связи с непростым финансовым положением вологжан, возникшим из-за кризиса.