Мурманск, 6 сентября, 2016, 19:51 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Несмотря на то, что мурманское отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» было зарегистрировано, в списках кандидатов на досрочном голосовании их не оказалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель партии.

«Из материалов открытых источников, а также имеющейся информации досрочное голосование на ряде участков состоялось, — констатирует в своём заявлении, отправленном на адрес Центральной избирательной комиссии Российской Федерации уполномоченный представитель регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Мурманской области Александр Коштерик. — Поскольку областной список кандидатов, выдвинутый региональным отделением партии, был зарегистрирован 30.08.2016, а согласование краткого наименования избирательного объединения для включения в избирательный бюллетень состоялось 31.08.2016, можно заключить, что избирателям при проведении досрочного голосования были выданы бюллетени, не содержащие наименование регионального отделения партии, следовательно, избиратели, досрочно проголосовавшие, не имели возможности отдать свой голос в поддержку регионального отделения партии».

В своём заявлении Коштерик просит Избирком провести проверку изложенных в жалобе сведений, а также отменить итоги досрочного голосования на избирательных участках, при котором избирателям были выданы бюллетени, не содержащие наименование регионального отделения партии. Заявления с изложением ситуации представитель партии направил и в другие ведомства, в частности, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, суд в Мурманске уличил избирком в нарушениях на выборах 2016 года. Отметим, это первое решение суда, принятое не в пользу Избирательной комиссии с 2011 года.

По словам лидера мурманских «пенсионеров» Натальи Лещинской, местная Избирательная комиссия, в частности, противодействовала своевременному предоставлению документов с целью получить факты, которые не позволяют зарегистрировать областной список кандидатов. Также, по мнению «пенсионеров», комиссия осознанно не проверила представленные для уведомления о выдвижении областного списка кандидатов документы с целью затянуть региональное отделение партии в судебные разбирательства.

Позднее мурманский избирком попытался обжаловать решение суда, однако Верховный суд разрешил мурманской «Партии Пенсионеров» идти на выборы.