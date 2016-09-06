Москва, 6 сентября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Задержанные руководители ПАО «Т Плюс» и группы компаний «Ренова» Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик будут доставлены в Сыктывкар автотранспортом, сообщают «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Данных о том, что фигуранты уголовного дела о даче взяток в особо крупных размерах бывшему руководству региона, уже доставлены в столицу республики Коми, пока нет. В региональном следственном управлении СК России от комментариев воздерживаются.

Сыктывкарский городской суд должен принять решение об избрании меры пресечения для Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ранее указывалось, что этот суд рассмотрит материалы дела 7 сентября 2016 года.