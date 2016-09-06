Ставрополь, 6 сентября, 2016, 19:35 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Процедура получения бюджетных кредитов для регионов должна стать более доступной, что сократит коммерческие займы регионов. С таким предложением выступил 6 сентября в Совете Федерации РФ глава Ставрополья Владимир Владимиров на заседании Межрегионального банковского совета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Ключевым условием для финансового оздоровления регионов Владимиров назвал дифференциацию требований, прав, обязательств и обязанностей субъектов, с объективным определением их реальных финансовых возможностей.

По словам главы региона, за последнее десятилетие объём расходных полномочий, переданных с федерального на региональный уровень, для Ставрополья вырос более чем десятикратно. Опережающий рост расходных обязательств регионов влечет растущее долговое давление.

В 2,5 раза увеличилось число направлений, финансируемых совместно федеральным и региональным бюджетами. В итоге к началу этого года долг краевого бюджета составил более 34 миллиардов рублей. На его обслуживание и погашение в 2015 году в крае было направлено 16,7% собственных доходов региона.

Краю пришлось прибегать к выпуску гособлигаций, привлекать «дешёвые» бюджетные кредиты на 12,6 миллиарда рублей, что привело к экономии 135 миллионов рублей. К началу 2017 года доля бюджетных кредитов в общем объёме госдолга края вырастет с 34% до 37%.

Но все это не позволяет реально сократить региональные долги.

Спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко отметила, что в 2015 году долговая нагрузка увеличилась сразу в 60 регионах, в том числе, экономически успешных. В целом госдолг субъектов федерации превысил 2 триллиона рублей, растут и расходы на его обслуживание. С учётом замены коммерческих кредитов на более дешевые бюджетные, затраты регионов на обслуживание и погашение долга составили 80 миллиардов рублей за первое полугодие, увеличившись на 10%.

В текущем году дефицитные бюджеты имеют 56 регионов. Плановый дефицит консолидированных бюджетов территорий в 2016 году может составить четверть триллиона рублей. Покрывать дефицит субъекты Федерации вынуждены за счет наращивания объема заимствований.

Спикер заметила, что перспектива банкротства некоторых субъектов Федерации перестаёт быть призрачной, что несёт в себе прямую угрозу устойчивости финансовой системы государства.

«В целом необходимо менять систему межбюджетных отношений. Надо формировать основу для самостоятельного развития регионов, не допускающую их погружения в долги, формирования у них собственной доходной базы», — заявила Матвиенко.

Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ, спикер Совфеда заявила о необходимости проработки дополнительных механизмов, которые позволят регионам привлекать средства на развитие.

Вместе с тем она рассказала, что запланированы ежегодные межбюджетные трансферты регионам до 1 апреля. Достигнуты принципиальные договорённости о завершении оценки финансовых затрат на исполнение полномочий разными уровнями власти, о введении запрета на передачу регионам полномочий без финансового обеспечения и установление на федеральном уровне льгот по налогам, зачисляемым в региональные бюджеты.

Совет Федерации также предлагает создать постоянно обновляемый Единый реестр полномочий федеральных, региональных и местных органов власти с размещением его в сети интернет.

Матвиенко добавила, что банковское сообщество может и должно играть заметно бо́льшую роль в социально-экономическом развитии территорий. Она предложила подумать о смягчении жёстких требованиях к банкам в отношении резервов по ссудам при кредитовании региональных бюджетов.

Матвиенко также считает, что банки могли бы облегчить условия кредитования субъектов Федерации. Необходимо проработать дополнительные механизмы, которые позволят регионам привлекать средства на развитие и при этом не будут нарушать их финансовую стабильность. Одним из таких механизмов мог бы стать выпуск региональных и муниципальных ценных бумаг.

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