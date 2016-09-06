Минск, 6 сентября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Посол Белоруссии в Братиславе Игорь Лещеня 6 сентября вручил верительные грамоты президенту Словакии Андрею Киске. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

«В ходе встречи обсуждены перспективные направления развития белорусско-словацкого сотрудничества, констатирована позитивная динамика и конструктивный характер двусторонних отношений, а также выражена готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что стороны «отметили наличие значительного потенциала для реализации совместных экономических проектов, активизации взаимодействия в сферах культуры, образования, спорта, туризма, расширения межрегиональных контактов».

В этот же день в Минске состоялась встреча замминистра иностранных дел Белоруссии Елены Купчиной с послом Словакии Йозефом Мигашем, в ходе которой стороны «обсудили вопросы интенсификации белорусско-словацкого сотрудничества, включая организацию двусторонних визитов и взаимодействие по линии Беларусь — ЕС с учётом текущего председательства Словакии в Европейском союзе», информирует пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, председательство в Совете ЕС, осуществляемое по принципу шестимесячной ротации, перешло к Словакии с 1 июля этого года. В июне Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла этой страны Йозефа Мигаша, заявил, что Минск ценит вклад Братиславы в «создание новой атмосферы для нормализации отношений по линии Белоруссия-ЕС».

«Рассчитываем, что Словакия во время своего председательства в Совете ЕС во втором полугодии 2016 года окажет содействие дальнейшему развитию наших связей с Евросоюзом», — сказал глава постсоветской республики, выразив также надежду на «укрепление двустороннего сотрудничества».