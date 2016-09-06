Москва, 6 сентября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. В период нахождения Крыма в составе Украины полуострову уделялось крайне мало внимания. Об этом 6 сентября на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мы вместе! Крым наш1Миттинг 16 марта 2016

«Крымчанам и севастопольцам спасибо за то, что вы такие, какие есть. Это — хорошая прививка сплочённости и патриотизма для всей страны. Перед вами и нами очень много задач, потому что всем хорошо известно, что предыдущие десятилетия региону, который находился в составе другого государства, мало внимания уделялось. Более того, я это знаю — из Крыма вынимались ресурсы, которые переправлялись на другие территории. Крым обескровливали», — сказал Путин.

Он рассказал о дополнительном финансировании дорожной карты полуострова: «Совсем недавно мы, кроме магистральных путей от Керчи до Симферополя и дальше на Севастополь, дополнительно дали 5 млрд рублей на внутренние дорожные сети Крыма и Севастополя. У нас вообще проблемы с дорогами, но там некоторые дороги начали обваливаться. Это — результат прошлых лет. Я уже говорил и главе Крыма, и губернатору Севастополя — мы внимательно будем следить, как осваиваются эти средства».

Путин также рассказал о дополнительном выделении ресурсов на реставрацию объектов культуры полуострова: «Мы специально выделяли ресурсы на реставрацию объектов культуры Крыма. Это — общероссийское достояние. Там и Айвазовский, и Чехов, и Куприн — весь цвет российской культуры, на произведениях которой воспитывались поколения».

Глава государства пожелал партийцам успехов в завершающем предвыборном этапе: «Всем вам я хочу пожелать успехов в завершающем этапе избирательной кампании и надеюсь, что костяк команды сохранится в созыве парламента, чтобы мы могли решать задачи, о необходимости решения которых вы говорили с людьми и которые являются первоочередными».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.