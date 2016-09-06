Москва, 6 сентября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Статус иностранного агента парализует работу «Левада-Центра», работа практически невозможна и сейчас деятельность приостановлена, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора центра Льва Гудкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

По его словам, включение организации Минюстом в список иностранных агентов, делает работу невозможной. Вместе с тем, Гудков подтвердил, что деньги от иностранных источников действительно поступали, и подчеркнул, что центр не может отказаться от финансирования иностранными структурами, так как заключил с ними многолетние контракты. Лев Гудков также сообщил, что обсуждать вопрос закрытия центра можно будет после попыток оспорить это решение Минюста.

Стоит отметить, что в Минюсте огласили полный список иностранных организаций, получение денег от которых подтверждено в результате проверки документов «Левада-Центра», проведенной сотрудниками Министерства юстиции России. В частности, большинство денег центр получал из США, в том числе от Висконсинского университета в Мэдисоне, работающего под контролем Пентагона.