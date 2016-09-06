Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Новый графический роман берлинского художника Мавила «Киндерланд» вышел из печати и уже доступен в книжных магазинах Санкт-Петербурга. Трехсотстраничный комикс — во многом автобиографичная история о детстве и взрослении в разделенном стеной Берлине конца 80-х. Комикс выпущен петербургским издательством «Бумкнига», на русский язык роман перевела Евгения Креславская.

Boomkniga.ru Иллюстрация к роману Мавила «Киндерланд»

«Книга «Киндерланд» — о реалиях бывшего ГДР, которые порой очень похожи на советские реалии. Что-то в ней вызывает ностальгию, что-то иронию… Когда я сама впервые прочла роман, сразу загорелась идеей его перевести. Мне был очень симпатичен главный герой — это застенчивый мальчик, однажды попадающий в команду к хулиганам. Получилась потрясающая история детства, взросления, во многом наполненная очень приятным юмором», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM переводчик Евгения Креславская.

Boomkniga.ru Обложка комикса Мавила «Киндерланд»

Графический роман Мавила — обладатель главной премии Германии в области комиксов «Макс и Мориц» — 2014. Восточный Берлин, лето 1989 года, последние месяцы перед падением Берлинской стены. Семиклассник Мирко Ватцке попал в переплет: он, примерный ученик и тихоня, перешел дорогу головорезам-старшеклассникам из Союза свободной немецкой молодежи.

В адаптации иностранного графического романа есть свои нюансы и сложности. Главное — переводчик ограничен объёмом облака, в которое может вписать русский текст.

«Очень обидно, когда русская фраза, идеальная с точки зрения перевода, не помещается в заданное пространство. Приходится её кромсать, ужимать. То есть переводя комиксы, ты каждый раз ищешь не просто лучший вариант, а лучший вариант, который поместится в формат графической иллюстрации», — рассказывает Евгения Креславская.

Boomkniga.ru Иллюстрация из комикса Мавила «Киндерланд»

Но, как отметила переводчик, самым сложным в работе над романом был не технический момент, а передача реалий другого мира:

«На технике можно набить руку, это приходит с опытом. Сложнее всего при переводе было воспроизвести малознакомую российскому читателю реальность — другое время, другая страна, которой сейчас уже нет. Всё, вплоть до мелочей… Например, их лучшая оценка в школе — это единица, а не пятёрка, к чему не сразу привыкаешь. Или какие-то разговорные вещи, ведь герои книги — подростки, их речь отнюдь не литературная, и порой приходилось ломать голову над смыслом их диалекта, чтобы потом перевести это на разговорный русский».

Понять смысловые нюансы романа Евгении Креславской помогал сам автор. В ходе работы, а особенно на последнем, редакторском этапе переводчик вела с Мавилом активную переписку.

«Он был очень доволен той степенью дотошности, с которой я подходила к мелочам, — рассказывает Евгения, — Во многих местах есть двойное дно и передать смысл, перевести так, чтобы понял человек из другой страны, бывало сложно. Многие моменты я уточняла — правильно ли поняла сама. Он подтверждал. А были вообще не переводимые вещи, и мы вместе думали, как их можно изменить, чтобы не утратился смысл написанного».

Boomkniga.ru Иллюстрация из комикса Мавила «Киндерланд»

«Киндерланд» — уже вторая книга Мавила, вышедшая в России в переводе Евгении Креславской. В 2012 году переводчик работала над адаптацией графического романа «The Band. История моей группы» — комиксе о подростке и его увлечении рок-музыкой.

Напомним, историю создания «Киндерланда» поклонники творчества Мавила смогут услышать лично от автора. 15 сентября в Санкт-Петербурге стартует X Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест», а Мавил — в числе почётный гостей проекта.