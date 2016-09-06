Челябинск, 6 сентября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. На круглом столе, приуроченном к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который прошёл 5 сентября в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ), митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим заявил, что для эффективного противодействия терроризму необходимы просвещение людей и прежде всего молодёжи, а также понимание истоков возникновения той или иной экстремистской идеологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Терроризм. Плакат

После того, как свои доклады сделали представители челябинского правительства, УФСБ РФ, челябинской прокуратуры, слово взял митрополит.

«Наш круглый стол посвящён животрепещущей проблеме. От актов терроризма ежегодно погибают тысячи. Жертвами идеологии терроризма становятся десятки тысяч. Принимая во внимание планетарный масштаб проблемы, терроризм можно назвать чумой XXI века. Терроризм возникает на почве распространения радикальных настроений и взглядов», — сказал он.

Он отметил, что радикал всегда игнорирует интересы других членов общества. «Он забывает, что Бог создал людей разными». В информационном обществе людям становится очевидно, что терроризм может коснуться не только кого-то одного, а всех и каждого: «идеология насилия является угрозой для каждого человека, для каждой семьи».

После этого митрополит высказался по поводу идеологии терроризма, на которую прежде всего и требуется обращать внимание. Терроризм и экстремизм не победить без понимания его сути.

«Важно использовать не только оперативные и военные методы борьбы. Но и организовывать культурно-идеологическое противодействие терроризму. А для этого необходимо учитывать все факторы, влияющие на терроризм ‑ и политические и этнические и религиозные. К сожалению, фраза «Терроризм не ведает национальности и религии» не всегда может служить методологическим основанием для изучения этого страшного феномена», — сказал митрополит.

Необходимо разобраться, на чём основана та или иная радикальная идеология, атакующая наше общество. Терроризм и экстремизм невозможно победить без использования средств культуры. Молодёжь, которая чаще всего попадает в прицел терроризма, нужно просвещать. Если человек образован религиозно и культурно, он не станет участником радикальных движений.

В этой связи митрополит Никодим подчеркнул, что встреча с молодёжью проводится именно в здании главной челябинской библиотеки — это очень символично.

Напомним, 1 сентября 2004 года, в первый день учебных занятий, в городе Беслане (Северная Осетия) террористы группировки Шамиля Басаева «Риядус-Салихийн» (запрещена в России) совершили нападение на школу номер один.

Террористы захватили 1128 заложников, в основном это были ученики школы. Взрослых и детей держали без воды в течение двух с половиной суток. Спецназ взял здание штурмом. В ходе теракта погибли более 300 заложников, из них 186 детей, более 800 человек получили ранения.

Ответственность за это страшное преступление взял на себя Басаев, опубликовавший на экстремистском сайте заявление, в котором высказывалось требование вывода войск из Чечни. Басаев также потребовал отставки президента России Владимира Путина.

В 2005 году в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается ежегодно 3 сентября. В Челябинске 3 сентября ежегодно проходят траурные митинги.