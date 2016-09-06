Москва, 6 сентября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Ни одно министерство не желает недодать гражданам социальных выплат — напротив, там просчитывают каждый шаг. Об этом 6 сентября на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Прежде всего, я хочу, чтобы было: ни в Минфине, ни в Минэкономики, ни в других ведомствах нет злобно настроенных людей, которые хотят чего-то недодать гражданам. Там работают профессионалы, которые тщательно продумывают каждый шаг», — сказал Путин.

Он напомнил, что в 2014 году с нефтегазовых доходов «мы примерно на 53% формировали бюджет, а в этом — на 36%»: «Зарплаты в реальном выражении немного сократились. Ведомства стремятся не то чтобы недодать — стремятся не разрушить пенсионную систему. Но в то же время есть категории незащищённых людей. Поэтому мы с Дмитрием Медведевым обсуждали предложения и нашли решение, которое бы и бюджет 2017−2019 гг. не разрушало бы, и людей бы поддержало — это единовременные выплаты в объёме пяти тысяч рублей».

Путин отметил, что в стране проживает около 44 млн пенсионеров: «На выплаты для них потребуется более 220 млрд рублей. Но первая индексация в апреле касалась только неработающих пенсионеров. А единовременная выплата будет равными долями выплачена всем пенсионерам — в том числе и работающим».

Глава государства пообещал не отменять практику индексации пенсий: «Что касается последующих индексаций, то мы будем выходить на полноформатную индексацию. В полном объёме от роста цен мы планируем проиндексировать пенсии. То есть, пять тысяч единовременной выплаты плюс полная индексация в 2017 году».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.