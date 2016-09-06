Сочи, Краснодарский край, 6 сентября, 2016, 21:25 — ИА Регнум.



Александр Львов СКФ Черноморская регата больших парусников 2014

С 21 по 30 сентября с.г. в Сочи, под открытым небом, пройдет фотовыставка «Паруса России». В экспозиции представлены фотографии легендарных российских парусников: «Крузенштерн», «Седов», «Надежда», «Паллада», «Мир» и «Херсонес». Инициаторами и организаторами проекта выступают известные фотохудожники-маринисты Юрий Масляев и Александр Львов в сотрудничестве с генеральным партнером ООО «СиГала».

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM устроители фотовыставки, мероприятие направлено на укрепление имиджа России как ведущей морской державы, формирование и развитие интереса подрастающего поколения к морским специальностям и популяризации парусного спорта в России.

Юрий Масляев «Внимание на руле», фрегат «Паллада»

Фотовыставка проходит в рамках «Второй Международной Черноморской регаты больших парусников — 2016», на которой традиционно собираются корабли из разных стран мира.

Отметим, что экспозицию увидят не только сочинцы и гости этого курортного города. После Сочи состоится турне фотовыставки по городам России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск.