Магас, 6 сентября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В 30 школах Ингушетии в текущем учебном году будет введено шахматное образование. Шахматы развивают логическое мышление и память и помогут учащимся более плодотворно учиться. Такое мнение высказал министр образования и науки Владимир Трубицын.

Гросмейстер

Глава республики Юнус-Бек Евкуров отметил, что шахматные секции должны быть в каждом муниципальном образовании. Он поручил создавать школьные команды и повсеместно внедрять шахматное образование в школах республики, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе главы региона.

На совещании под председательством Юнус-Бека Евкурова было отмечено, что занятия шахматами «дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, повышают интеллект занимающихся».

Поддержку в шахматном образовании школьников пообещал оказать чемпион Европы по шахматам Эрнесто Инаркиев. По его словам, Российская шахматная федерация совместно с благотворительным фондом обеспечит шахматным инвентарем все школы Ингушетии.

Читайте также по теме: «За шахматами будущее» — про введение уроков шахмат в подмосковных школах

ФИДЕ реализует в Калужской области международный проект «Шахматы в школах»

Напомним, Международная шахматная федерация выдвинула инициативу о реализации проекта «Шахматы в школах». По словам президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, данная инициатива поддерживается во многих странах мира. Цель федерации — увеличить количество поклонников этой интеллектуальной игры до одного миллиарда.