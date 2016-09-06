Великий Новгород, 6 сентября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Новгородское региональное отделение партии «Коммунисты России» на выборах в Новгородскую областную думу шестого созыва решило поддержать список КПРФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 сентября, заявил руководитель регионального отделения «Коммунистов России» Дмитрий Перевязкин.

Советский плакат «Я голосую за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!». 1947

Он напомнил, что партия «Коммунисты России» была снята с выборов региональный парламент и в этих условиях приняла «единственное решение, которое может быть у настоящих коммунистов»: поддержать на выборах список КПРФ.

«Это было непростое решение, но, как говорится, плохой красный лучше голубого! Чем больше коммунистов окажутся во власти, тем быстрее мы сможем изменить ситуацию в стране», — пояснил Перевязкин.

Он также заявил, что в партии определились с персональной поддержкой 13 кандидатов по одномандатным округам. В их числе как кандидаты от КПРФ, так и представители «Справедливой России» и партии «Яблоко». По словам Перевязкина, главным критерием стали «принципиальность и оппозиционность к власти того или иного кандидата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Коммунисты России» участвуют в выборах депутатов Государственной думы. В составе межрегиональной группы по Новгородской, Псковской, Ленинградской областям и Карелии — три новгородца.

Выборы в Новгородскую областную думу пройдут по 16 одномандатным округам, ещё 16 депутатов будут избраны по партийным спискам. Участие в выборах принимают кандидаты от пяти партий: КПРФ, «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Яблока». Голосование пройдёт 18 сентября, вместе с выборами депутатов Государственной думы РФ.