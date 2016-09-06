Нижний Новгород, 6 сентября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области «Коммунисты России» массово снимаются с выборов в Законодательное собрание и заявляют, что не давали своего согласия на включение их в качестве кандидатов в партийные списки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал политический противник «Коммунистов России», глава регионального отделения КПРФ, депутат Заксобрания Владислав Егоров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«У меня на сегодня есть копии 26 заявлений от кандидатов от партии «Коммунисты России», которых они просят снять их с выборов депутатов Заксобрания. Эти копии мне с большим трудом удалось получить в областной избирательной комиссии, хотя они обязаны по моему запросу эти документы предоставлять», — рассказал Егоров.

По его словам, в части заявлений их авторы указывают, что своего согласия баллотироваться от партии «Коммунисты России» они не давали.

«Я отказываюсь от дальнейшего участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области в составе списка кандидатов, выдвинутого «Коммунистической партией «Коммунисты России» в связи с тем, что не давала своего согласия баллотироваться в составе списков кандидатов по округу» — процитировал он заявление одной из участниц выборной кампании.

«Налицо факт, позволяющий думать, по крайней мере, о наличии состава уголовного преступления в части подлога и фальсификации выборных документов. Если кандидат не давал согласия на выдвижение его от какой-либо политической партии, а пария его выдвигает, значит партия совершает подлог, — уверен депутат. — Мы направили соответствующее обращение в СК РФ и в ЦИК РФ, поскольку в Нижегородской области региональная избирательная комиссия не только не собирается проводить какое-либо расследование, но и препятствует восстановлению справедливости».

Егоров также отметил, что все заявления, копии которых находятся в его распоряжении, датированы 13 августа 2016 года, но к рассмотрению приняты только сейчас: «Хотя избирательная комиссия, получив подобную информацию, сама должна была обратиться в правоохранительные органы, получив информацию об уголовном преступлении. Эта ситуация заслуживает внимания со стороны ЦИК РФ».

В областной избирательной комиссии ИА REGNUM подтвердили факт исключения из партийного списка 26 кандидатов от партии «Коммунисты России».

Соответствующее постановление будет направлено в территориальные избирательные комиссии. Они должны будут «обеспечить вычеркивание в избирательных бюллетенях для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по областному избирательному округу» сведений об выбывших кандидатов.

Как стало известно, среди 26 «подложных» кандидатов «Коммунистов России» есть жители Чувашии. Как написал в facebook руководитель чувашского отделения «Патриотов России» Владислав Солдатов, всего 45 жителей Чувашии написали заявления в ЦИК России и другие органы о том, «что без их согласия в Центральном органе партии, подделав документы были выставлены кандидатами в 8 регионах страны», «в трех регионах (Самарской, Нижегородской, Вологодской)» были зарегистрированы кандидатами в Заксы и участвуют в выборах».