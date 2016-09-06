Москва, 6 сентября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Для работы над законопроектами необходимо привлекать профессионалов, и именно таких специалистов привлекает «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму VII созыва. Об этом 6 сентября на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

Алексей Протопопов. Детский доктор. 1885

«Хорошо, что «Единая Россия» привлекает профессионалов. Чтобы работать над проектами законов, надо быть профессиональным законодателем. Для работы над отраслевыми законами нужно быть специалистом в отрасли». — сказал Путин.

По его словам, проблема детского здоровья «чрезвычайно важна»: «У нас есть динамика: с 2010 года у нас улучшились показатели по здоровью школьников для детей до 15 лет, и ухудшились для детей с 15 до 18 лет. Связано это с образом жизни — пищеварение, осанка, и так далее. Медкабинеты должны предоставляться школами медицинским учреждениям, остальное отрегулировано приказами Минздрава. Именно они регламентируют деятельность врача. Тема так важна, что её вполне нужно отразить в законодательных актах, поработать над этим чисто профессионально».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.