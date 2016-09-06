Москва, 6 сентября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Россия должна использовать любые возможности для обеспечения безопасности граждан. Об этом 6 сентября на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы были одним из авторов закона о хранении данных операторами. Вы знаете, сколько было вопросов. Мы должны использовать любые возможности для обеспечения безопасности граждан. Вместе с тем, нужно не разрушать бизнес операторов», — сказал Путин.

Он попросил автора законопроекта, Ирину Яровую, «смотреть, что происходит»: «И если увидим, что если есть решения, которые оптимально решат задачу, то, может, можно будет внести коррективы».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.