Москва, 6 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Российские власти стремились к нахождению консенсуса между продавцами и производителями. Об этом 6 сентября на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я знаю, как трудно шёл закон. И я, и глава правительства его поддерживали. Мы стремились добиться консенсуса между продавцами и производителями. Но после принятия решений в период премьерства Виктора Зубкова многое изменилось: многие решения были извращены, разными уловками многие сети развернули всё в свою пользу. Нельзя позволить, чтобы так же произошло и сейчас. Нужно ли принимать дополнительные решения? Пока не знаю — надо посмотреть, как закон применяется, тем более, что в нём записано, что мы приняли решение о переходном периоде до 1 января 2017 года», — сказал Путин.

По его словам, соответствующие решения необходимо донести и до Федеральной антимонопольной службы: «Я знаю, что пытаются открутить этот счётчик. Этого нельзя допустить. Мы будем держать это в поле зрения. ФАСу тоже надо поручить. Дмитрий Анатольевич Медведев наверняка это слышит и наверняка согласен».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.