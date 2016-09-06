Челябинск, 6 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В челябинском отделении Родительского Всероссийского Сопротивления (РВС) считают действия сенатора от Челябинской области Олега Цепкина при голосовании за закон 323-ФЗ не продуманными, опирающимися на ложные статистические данные. При этом, как уверены в РВС, сенатор глубоко ошибается при сравнении тяжести наказания для родителей до и после принятия антисемейного закона, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пикет РВС

Представители РВС проанализировали высказывание Цепкина и дали свой комментарий на высказывание сенатора. Сенатор, объясняя применение статьи 116 УК РФ, заявил:

«Такие лица (речь идет о близких родственниках, бабушках, дедушках, внуках и так далее) будут, как и раньше, нести уголовную ответственность за побои, даже если правонарушение совершается впервые».

«Совсем не как раньше (!), наказание для «близких лиц» ужесточено. Если ранее за подобные деяния полагалось для всех граждан страны штраф, либо обязательные работы 360 часов, либо исправительные работы до шести месяцев, либо арест до трех месяцев, то сейчас для всех граждан, кто совершил деяние впервые, полагается административное наказание, а для близких лиц уголовное наказание, но его еще ужесточили. Теперь близким лицам грозит по этой статье уголовное наказание с ограничением или лишением свободы до двух лет, помимо штрафов и исправительных работ. Причем по ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), которая является более тяжелой по сравнению со 116 статьей, наказание более легкое — всего до четырех месяцев ареста. Таким образом, родители в нашей стране по новым законам наказываются более строго, чем чужие люди. Абсурд заключается в том, что если чужой дядя нанесет побои вашему ребенку, он отделается административным наказанием и штрафом, а собственный родитель может сеть в тюрьму до двух лет», — пояснила председатель регионального отделения РВС Екатерина Забачёва.

ИА REGNUM Пикет РВС

Также был поставлен под сомнение и другой тезис члена Совфеда Цепкина, по которому он, используя необоснованную статистику, посчитал семьи опасными для детей, и объяснил, что «данное положение закона направлено, прежде всего, на защиту детей, заявляют общественники. В связи со сложившейся негативной статистикой было решено не распространять исключение на близких лиц».

«Данное заявление можно расценивать как манипуляцию или отсутствие достоверных сведений. По официальным данным Совета Европы в западных странах насилию в семье подвергается каждый пятый ребенок, то есть 20%. У нас по статистике ГИАЦ МВД (главного информационно-аналитического центра) насилию подвергаются около 10%, причем эти 10% не от общего количества детей, а от количества преступлений в отношении несовершеннолетних вообще. А остальные 90% разного вида преступлений в отношении несовершеннолетних происходит во внешней среде, а не в семье. Таким образом, если сравнивать с Западом, где 20% детей от общего числа детей подвергается насилию в семье, то у нас насилие по отношению к детям в семье по отношению к общему числу несовершеннолетних составляет менее 0,1%», — сообщила Екатерина Забачёва.

Получается, что российская статистика говорит, что нет какой-то «негативной» статистики, а значит мотив, ужесточать наказание для родителей из-за якобы повышенного насилия в семьях, — надуманный.

Статистику федеральную дополняют региональные данные, которые «еще более не в пользу» объяснений сенатора Олега Цепкина. По словам уполномоченного по правам детей по Челябинской области Ирины Буториной за 2015 год на Южном Урале число побоев в отношении детей оказалось 180 случаев, что составляет 0,03%.

ИА REGNUM Пикет РВС

Отметим, сегодня, 6 сентября, возле здания регионального Заксобрания состоялся одиночный пикет представителя Родительского Всероссийского Сопротивления с требованием отзыва сенатора Олега Цепкина из Совета Федерации. Пикетчик Владимир Петухов рассказал свои требования корреспонденту ИА REGNUM. Участник родительской организации отметил вопиющую абсурдность принятого закона 323-ФЗ.

«Наша общественная организация РВС более трех лет борется с ювенальной юстицией, а сейчас 323-й закон с измененной статьей 116 даёт просто неограниченные возможности вмешиваться в семьи по любому «синячку», полученному ребёнком даже, например, во время игры. Как мог сенатор Олег Цепкин подписать подобный закон непонятно», — недоумевает активист.

После проведенного пикета Владимир Петухов отметил повышенный интерес со стороны СМИ, а значит, по словам активиста, одна из целей, — максимально осветить тему, достигнута. Вторая по важности тема, которую необходимо поднимать, — это вопросы воспитания и образования, которые неразрывно связаны между собой. «Мне со своей стороны хотелось донести разрушительность закона в отношении воспитания детей, и как следствие, ещё большего падения образования. Эти два процесса неразрывны и взаимосвязаны, об этом ещё говорил великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский. Образование и воспитание — это будущее, и принимая и соглашаясь на подобные законы, мы ставим крест на будущем развитии России», — считает представитель РВС Владимир Петухов.