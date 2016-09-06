Киев, 6 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Шестые сутки на Луганщине и Донетчине войска ДНР, ЛНР и Украины в целом соблюдают режим прекращения огня. При этом противоборствующие стороны применяют 122 мм артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберное оружие. Об этом 6 сентября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, на Донетчине военная обстановка остается относительно спокойной. В частности украинские войска 49 раз обстреляли позиции ДНР.

«Зафиксировано применение ВСУ по территории ДНР артиллерийских систем калибра 122 мм (произведено десять выстрелов), а также из 120 и 82-мм минометов было выпущено 28 мин. Кроме того, обстрел украинскими силовиками велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, под обстрел украинских силовиков попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Коминтерново и Донецк (окраины Петровского района). Басурин отметил, что в районе г. Красногоровка солдаты 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» организовали «стрельбище со своих позиций для богатых туристов за деньги». «Личный состав 3 мб 30 омбр в районе населенного пункта Новотроицкое в ходе несения службы создает условия для кражи оружия у военнослужащих и беспрепятственного нападения на часовых. Также установлены в бригаде факты хищения горюче-смазочных материалов в особо крупных размерах, в связи с чем, в подчиненных подразделениях отмечается нехватка топлива, что создает предпосылки к снижению боевой готовности», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что командование ВСУ под предлогом военных сборов отправляет в Донбасс резервистов. «Так, под видом плановых сборов резервистов, граждане Украины созываются на учения, на полигоны в Харьковской, Черниговской, Николаевской и Львовской областей. В дальнейшем они принудительно отправляются в зону «АТО». Уже зафиксирована отправка граждан в подразделения 30 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады и 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — добавил Басурин.

Замначальника управления НМ ДНР также проинформировал, что ВСУ продолжают концентрировать силы и средства на отдельных участках линии соприкосновения. «Так, в районах населенных пунктов: — Новотроицкое (6 км от линии соприкосновения) установлено местоположение двух танков; — Николаевка (1 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами 30 отдельной механизированной бригады в черте поселка; — Красногоровка (2 км от линии соприкосновения) вскрыто местоположение трех 120-мм минометов. Все данные о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — подчеркнул Басурин.

Кроме того, на Луганщине Народная милиция ЛНР фиксирует обострение военной обстановки. «Обстановка вдоль линии соприкосновения обострилась. С 5 на 6 сентября режим прекращения огня вооруженными силами Украины не соблюдался, за сутки зафиксировано четыре обстрела позиций Народной милиции в районе населенного пункта Калиново и памятника князю Игорю. К счастью, жертв нет», — сказал спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ используют перемирие для переброски в Донбасс запрещенного вооружения и личного состава к линии соприкосновения. «Так, в район населенного пункта Северодонецк переброшены до двух танковых рот в количестве 16 единиц, два «Урала» с личным составом, а также девять единиц топливозаправщиков. В целях недопущения обнаружения сосредоточения запрещённого вооружения и военной техники ВСУ вдоль линии соприкосновения, командование так называемой «АТО» приказало осуществить маскировку и подготовку новых позиций с использованием естественных рельефов местности, капониров и штатных средств маскировки», — уточнил Марочко.

Спикер обвинил власти Украины в неспособности поддерживать порядок, «реагировать на беспредел» и поджоги здания телеканала «Интер», устроенные 4 сентября бойцами добровольческого батальона «Азов» в центре Киева. «По мнению националистов, канал недостаточно патриотичен. Если националисты творят такие бесчинства в центре столицы, то, что они вытворяют в зоне так называемой «АТО» по отношению к мирному населению приграничных районов — мы можем только догадываться», — предположил Марочко.

Он также проинформировал об увеличении количества небоевых потерь среди украинских войск из-за злоупотребления спиртными напитками. «В подразделениях ВСУ отмечается всплеск употребления спиртных напитков военнослужащими, находящимися вблизи линии соприкосновения, что приводит к участившимся случаям небоевых потерь. Так, в состоянии алкогольного опьянения в результате подрыва на собственной растяжке получил ранения военнослужащий 2-го механизированного батальона 28-й бригады ВСУ. Установлено, что в связи с задержкой демобилизационных мероприятий морально-психологическое состояние военнослужащих 54-й бригады продолжается характеризоваться как неудовлетворительное. В подразделениях 54-й бригады в связи с этим работают представители органов воспитательных структур и психологи под руководством заместителя командира бригады по работе с личным составом гражданкой Якубовой», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 6 сентября спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заверил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий погиб один солдат ВСУ, трое — получили ранения.

Он сообщил, что в Станице Луганской и Новозвановке (Луганское направление) украинские войска по одному разу подверглись обстрелам со стороны ВС ЛНР. При этом противник не применял тяжелое вооружение.

Мотузяник отметил, что на Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны из легкого вооружения в Луганском, Майорске и Авдеевке. «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 13 вражеских обстрелов», — рассказал он. Полковник также проинформировал, что вчера на Мариупольском направлении неспокойно было только на участке фронта Водяное — Широкино. При этом ВС ДНР активно применяли минометы (выпущено почти 90 мин). «Всего на Мариупольском направлении произошло шесть вражеских обстрелов, в том числе четыре — из тяжелого вооружения», — уточнил Мотузяник.

Ранее, 4 сентября Минобороны Украины анонсировало масштабные сборы резервистов. «В течение сентября 2016 года к ним привлекут 9 бригад всех оперативных командований в 5 областях. Будет задействовано более 8000 резервистов, 10% из которых — офицеры. Собрание пройдет в два этапа: первый — 3−15 сентября, второй — 12−24 сентября», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября источник в военном ведомстве ДНР отметил, что прошлой ночью под обстрел украинских войск попали позиции ДНР в Ясиноватой, к северу от Донецка и селе Коминтерново Новоазовского района. При этом ВСУ использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. «В 21:40, 23:00 и 02:30 были зафиксированы обстрелы Ясиноватой и села Коминтерново из минометов калибрами 82 и 120 мм… В районе Александровки и Ясиноватой отмечена снайперская активность», — сказал собеседник.

Напомним, с 2014 года в России, ДНР и ЛНР открыто функционируют фирмы, которые продают экстремальные туры в Донбасс. В частности, российские компании предлагают четырехдневную поездку стоимостью $2−3 тыс. При этом передвижение «туристических групп» происходит на бронированной машине в сопровождении охраны.