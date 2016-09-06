Воронеж, 6 сентября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Воронежский государственный университет включен в рейтинг QS World University Rankings, заняв позицию 701+ среди ведущих мировых вузов, сообщает правительство Воронежской области.

vorstu.ru Студенты Воронежского государственного университета

Британская компания QS (Quacquarelli Symonds) обнародовала результаты 13-го ежегодного международного рейтинга лучших вузов мира QS World University Rankings. Воронежский государственный университет был впервые включен в него четыре года назад.

Среди российских вузов, включенных в рейтинг, ВГУ занимает 22-е место, являясь единственным вузом Центрального федерального округа (исключая столичные), зачисленным в рейтинг QS World University Rankings.

В рейтинг QS учебные заведения мира включаются на основе шести критериев: авторитет в области научных исследований, численное соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, репутации вуза у работодателей, индекса цитируемости научных публикаций его сотрудников, численность иностранных студентов и иностранных преподавателей.

ВГУ считается одним из крупнейших высших учебных заведений России. Он состоит из 18 факультетов, которые обучают более 20 тысяч студентов из 75 регионов России и более тысячи иностранных студентов из нескольких десятков стран мира. С 1965 года в ВГУ получили дипломы около 15 тысяч иностранных граждан из 141 государства.