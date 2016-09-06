Кемерово, 6 сентября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. С 1 сентября 2016 года оклад всех работников системы образования Кузбасса будет увеличен на 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кемеровской области. Всего, по данным ведомства, с 2011 года фонд оплаты труда педагогов Кузбасса разного профиля повышался 12 раз. В результате средняя заработная плата учителей в школах достигла средней зарплаты в промышленности региона.

Герман Травников. Учительница. 1967

Так, зарплата учителей с учетом отпускных и стимулирующих выплат составляет 32 тыс. 114 рублей (в 2015 году — 27 тыс. 204 рублей). В детских садах размер средней заработной платы достиг 27 тыс. 450 рублей (2015 году — 25 тыс. 815 рублей), в учреждениях дополнительного образования — 25 тыс. 889 рублей (2015 году — 23 тыс. 166 рублей).

«В 2016 году работа по повышению заработной платы работникам образования продолжится. С 1 сентября 2016 года оклады всем работникам системы образования увеличатся на 20%. При этом фонд оплаты труда образовательных учреждений на каждое учреждение не изменяется», — сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время торжественного приема, на котором были подведены итоги образовательного форума педагогов Кузбасса.

Он напомнил, что в Кузбассе насчитывается 56 тыс. работников образования, в том числе 17 тыс. 677 школьных учителей. Среди них два «Народных учителя СССР», 457 — «Заслуженных учителей РФ», 125 — «Почетных учителей Кузбасса», 12 тыс. 800 отмечены знаком «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник образования». Кроме того, шесть педагогов удостоены высокого звания «Герой Кузбасса», семь — «Почетный гражданин Кемеровской области».

По мнению Амана Тулеева, лучшим показателем работы учителя являются результаты аттестации учеников. В 2016 году в Кузбассе школу окончили 10 тыс. учащихся, из них 770 человек удостоены областной медали «За особые успехи в учении», которая была учреждена в 2014 году: 520 — золотых, 250 — серебряных. Кроме того, 93 выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ, а 4 тыс. 316 — от 80 до 100 баллов.