Ярославль, 6 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Финансирование социальных программ в Ярославле в 2017 году, вероятнее всего, будет существенно сокращено. 6 сентября в мэрии и муниципалитете города началось рассмотрение проектов муниципальных программ на следующий год, а также ряд последующих лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Департамент финансов города ожидает дальнейшего сокращения собственных доходов, поэтому отраслям дано указание «ужаться». Если первоочередные и социальные расходы будут профинансированы по потребности, то так называемые «прочие расходы» решено сократить на 40−50% от уровня 2016 года. Иначе говоря, гарантированно оплачивать будут лишь зарплату и коммунальные платежи, все остальное под вопросом. Это и ремонты зданий учреждений культуры и спорта, покупка новогог оборудования, вывоз мусора, повышение квалификации педагогов, промывка и опрессовка систем отопления и так далее.

«По прогнозам собственные доходы бюджета Ярославля в 2017 году составят всего 6,5 млрд рублей (в 2016 году по проекту — 7,7 млрд). Мы не может дальше наращивать муниципальный долг, приходится сокращать расходы», — сказала на совещании директор департамента финансов мэрии Ярославля Наталия Чуркина.

6 сентября депутаты рассмотрели 4 муниципальных программы, касающиеся соцподдержки населения, культуры, молодежи, а также физкультуры и спорта. Все отрасли вынуждены были сократить свои планы. Так, программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» по проекту получит в 2017 году на 101 млн рублей меньше финансирования из городского бюджета. Практически не будет строительства новых спортивных площадок. В целом финансирование программы увеличится, но лишь за счет федеральных средств, направленных на реконструкцию стадионов «Шинник» и «Славнефть» в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу.

С 57 до 52 млн планируют сократить программу «Молодежь Ярославля», при этом секвестру подвергнутся мероприятия по трудоустройству молодежи и патриотическому воспитанию. На последнее направление планируется выделить лишь 552 тыс рублей (889 тыс в 2016 году).

«Сегодня мы вынуждены переходить от больших глобальных мероприятий к локальным. При этом Президент сказал, что патриотизм — это национальная идея. Недофинансирование катастрофическое. Те креативные идеи, которые разрабатывает команда управления по молодежной политике, мы вынуждены положить в стол», — сказал на совещании начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Управление по соцполитике вынуждено будет отказаться от мероприятий к Дню семьи, любви и верности, Дню памяти жертв политических репрессий и других, если не найдет на это средства из внебюджетных источников.

Управление культуры сокращает свою программу на 29 млн, при этом опять, похоже, достанется библиотекам, которых предложено «ужать» на 5,1 млн рублей.

Председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин призывал чиновников изыскивать возможности перевода части городских расходов на уровень областного бюджета. Вероятно, без его помощи в 2017 году социальной сфере областного центра придется крайне трудно.