Москва, 6 сентября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Членам «Единой России» нужно чувствовать, чем живёт народ России. Об этом 6 сентября на встрече с активном партии заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Доверие людей очень важно, а для того, чтобы это доверие возникло, нужно чувствовать, чем люди живут и нужно предельно откровенно не бояться ничего говорить — правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для решения задач, перед которыми страна стоит», — сказал Путин.

По его словам, жители страны «сердцем чувствуют, где правда, а где ложь, где обещания, а где реальное желание и стремление конкретного человека изменить ситуацию к лучшему».

При этом Путин подчеркнул, что добиться доверия избирателей мало: «Это доверие нужно оправдать конкретной, постоянной, ежедневной работой».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.