Берлин, 6 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Партнёры по правящей коалиции партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель призывают к единству на фоне взаимных обвинений из-за провальных выборов в Восточной Германии, передаёт Daily Mail.

Harald Bischoff Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель был смещён на третье место правыми на выборах в Мекленбург-Передней Померании, где располагается избирательный округ канцлера.

Христианско-социальный союз (ХСС) с 2015 года критикует миграционную политику Меркель. Лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил, что его «повторное требование об изменении курса» не было услышано, и до октября он требует «разъяснений».

Генеральный секретарь ХДС Петер Таубер с оглядкой на земельные выборы в Берлине 18 сентября заявил: «Наши сторонники и члены … ожидают одного, прежде всего Союза (ХДС/ХСС): единства».