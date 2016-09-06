Таллин, 6 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Посол России в Эстонии получил ноту протеста в эстонском министерстве иностранных дел, так как в Эстонии уверены, что российский военный самолет Ан-72 нарушил воздушное пространство страны, сообщает «Лайф».

Alex Beltyukov Самолёт Ан-72

МИД Эстонии утверждает, что 5 сентября российский военный самолёт Ан-72 нарушил воздушное пространство Эстонии на глубину 2,2 км и провёл в нем 80 секунд.

Ранее министерство обороны Эстонии заявляло, что российский военный самолёт вошёл в воздушное пространство страны без предоставления плана полета, хотя транспондер Ан-72 был включен.

Ан-72 является легким реактивным военно-транспортным самолетом. Выпускается серийно с 1985 года. Некоторые модификации машины применяются для патрулирования прибрежных территориальных вод.