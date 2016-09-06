Магас, 6 сентября, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Садоводы Ингушетии планируют получить в текущем году высокий урожай яблок. В агропредприятии «Сад Гигант-Ингушетия», по прогнозу, соберут порядка шесть тысяч тонн фруктов, что в 2,5 раза больше чем в предыдущем году. При такой урожайности при реализации плодов можно выручить до 300 миллионов рублей.

Сергей Судейкин. Сбор яблок

Но и это еще не предел. В 2016 году были увеличены площади под новые яблоневые сады на 50%. Высажены 380 тысяч саженцев, завезенных из Италии. Для сохранения урожая в товарном виде строится оптово-распределительный центр для хранения 60 тысяч тонн плодов. За два следующих года садоводы рассчитывают увеличить свою прибыль до миллиарда рублей, пишет портал «Ингушетия».

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В Ингушетии делают ставку на производство фруктов

При этом, по словам гендиректора ООО «Сад-Гигант Ингушетия» Замира Балкизова, все налоги от деятельности предприятия поступают в региональный бюджет. Так что, для дефицитного бюджета республики это большое подспорье. Кроме того, на фирме созданы десятки постоянных рабочих мест. На сезонную работу в период сбора урожая привлекаются несколько сотен жителей из близлежащих сел.

Напомним, сады, заложенные в Ингушетии в 2013 году по интенсивной итальянской технологии, дали первый урожай в 2014 году. Было собрано более 100 тонн яблок сортов Гала, Голден Делишес, Супер-чиф. В 2015 году собрано около 120 тонн. Наибольшая урожайность садов должна наступить на пятый год вегетации — до 50 тонн с гектара.