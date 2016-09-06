Нижний Новгород, 6 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Губернатор Валерий Шанцев поставил перед нижегородским Минпромом задачу активнее формировать в регионе индустриальные парки. Об этом он заявил в ходе визита на промышленные предприятия Семеновского и Городецкого районов 6 сентября 2016 года.

government-nnov.ru Валерий Шанцев во время визита на предприятия

Глава региона посетил предприятие «ВолгаСтальПроект», где до конца сентября планируют открыть литейный цех по изготовлению заготовок из алюминиевых и медных сплавов. Инновационную продукцию нижегородские металлурги намерены поставлять, в том числе, на АЭС «Куданку́лам», строительство которой началось в Индии.

По словам директора предприятия Алексея Шабина, основным потребителем продукции завода являются предприятия оборонно-промышленного комплекса и ОАО «РЖД». С открытием нового цеха на «ВолгаСтальПроекте» появятся 56 дополнительных рабочих мест.

На предприятии автомобильного кластера — японском заводе «Язаки Волга» в Городце — Шанцев уделил больше внимания не позитивным отчетам промышленников, а реальным доходам сотрудников предприятия. Пообщавшись с сотрудниками, глава региона пообещал им проверить соответствие заявленной руководством завода средней зарплаты в 30 тыс. рублей реальной ситуации.

По данным регионального Минпрома, программа поддержки промышленности, подписанная Шанцевым еще в 2009 году, дала возможность нижегородским предприятиям вкладываться в развитие, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Промышленники седьмой год подряд могут получать льготные кредиты на обновление оборудования и воплощение в жизнь импортозамещающих проектов.

В результате темпы роста промышленного производства в Нижегородской области по итогам семи месяцев 2016 года в 11 раз превысили среднероссийские. Так, нижегородские промышленники увеличили объемы продукции на 3,3% по сравнению с январем-июлем 2015-го, а в среднем по стране прирост составил лишь 0,3%.

«В 2016 году лом году у нас тоже был приличный процент индекса промпроизводства — 102,4−102,8% по обрабатывающим отраслям. В целом по РФ наблюдалось падение более 5%, поэтому Нижегородская область оказалась примерно на 8 процентных пунктов выше среднероссийского показателя. Этого результата промышленники добились за счет реализации крупных инвестиционных проектов. В 2016 году такими проектами занимаются десятки предприятий по области», — сообщил заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Игорь Сазонов.

Несмотря на успехи нижегородских промышленников на фоне других регионов России, Валерий Шанцев считает, что «соревноваться нужно в первую очередь с собой, а не с отстающими». Для ускорения темпов развития производства губернатор поставил перед областным Минпромом задачу активнее формировать индустриальные парки — площадки с подведенной инфраструктурой, на которых смогут размещаться различные промышленные производства.

«Темпы роста производства в соответствии с нашей Стратегией-2020 должны быть гораздо выше. Для этого нужно новые предприятия строить, производительные силы развивать. Я дал указание формировать индустриальные парки, где бы можно было без больших энергозатрат, организационных, материальных усилий сразу начинать какое-то производство, обеспеченное всеми видами ресурсов», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Нижегородской области взяло на себя повышенные обязательства по созданию высокопроизводительных рабочих мест: Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2018 году увеличить их количество в полтора раза, Валерий Шанцев для Нижегородской области установил минимальную планку в 200%. Ежегодно, по информации региональной службы занятости, на территории региона создается не менее 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Из десятков инвестпроектов, запланированных к реализации в 2016 году, министерство экономики и конкурентной политики области выделило девять крупнейших. Самый масштабный из них — завод имени 70 лет Победы — был открыт в Нижнем Новгороде в марте 2016 года и дал региону более 3 тыс. рабочих мест. Еще один крупный проект — новый производственно-заготовительный корпус на АО ЦНИИ «Буревестник», открытый 30 августа, — обеспечил нижегородцам еще 700 рабочих мест с уровнем зарплаты выше среднего.

По данным Росстата, в 2015 году объемы обрабатывающих производств в Нижегородской области выросли на 2,8%, в целом по России отмечается падение на 5,4%. Общий объём отгруженной продукции всех промпредприятий Нижегородской области в 2015 году, по данным статистики, составил более 1,14 трлн рублей. Из них 92% — это продукция обрабатывающих производств.