Москва, 6 сентября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Первый зампред Центрального банка России Сергей Швецов призвал не рассматривать политику Банка России по рефинансированию банковского сектора в качестве панацеи для снижения долговой нагрузки на региональные бюджеты, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября. «К сожалению, политика Банка России по рефинансированию банковского сектора не является панацеей для снижения долговой нагрузки ни у субъектов РФ, ни у других экономических агентов», — заявил Швецов на заседании Межрегионального банковского совета в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«В целом наша политика определяется задачами по достижению определенного уровня инфляции, и если в одном каком-то инструменте мы применяем льготные ставки, значит по другим инструментам мы должны эти ставки повысить», — пояснил первый зампред ЦБ РФ.

«Если мы будем обсуждать, насколько болезненны для малого и среднего бизнеса высокие процентные ставки, они также болезненны и ухудшают экономическое положение, как и для субъектов Федерации. Поэтому здесь мы склонны иметь единую политику», — сказал в заключение он.