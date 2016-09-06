Симферополь, 6 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В Крыму из-за военных учений «Кавказ-2016» 8 августа на четыре часа закроют аэропорт «Симферополь», а также ещё несколько аэропортов Южного военного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ.

RuED Аэропорт «Симферополь»

«В связи с проведением стратегических командно-штабных учений Южного военного округа «Кавказ-2016» планируется, что с 8:30 по московскому времени до 12:30 по московскому времени 8 сентября 2016 года международные аэропорты Симферополь, Анапа (Витязево) и Краснодар (Пашковский) будут закрыты для приема и отправки воздушных судов», — сообщили в госкорпорации по организации воздушного движения.

Также 8 августа не будет работать с 9:30 до 10:30 международный аэропорт Ростов-на-Дону.