Ярославль, 6 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В Ярославской области политические партии, участвующие в выборах в Госдуму, потратили на избирательную кампанию по данным на 2 сентября уже более 19 млн рублей. Львиная доля затрат у «Единой России». При этом общий бюджет партийных фондов составил 25 млн 252 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Ярославской области.

«Справедливая Россия» ведет предвыборную кампанию на средства от частных пожертвований. Общая сумма их составила 1,39 млн рублей. Преимущественно эсеры тратят деньги на ведение агитации посредством теле-радиовещания — 457,28 тыс. рублей. На изготовление и распространение печатной и аудио-визуальной агитпродукции они израсходовали 416,5тыс. рублей.

КПРФ из 2,6 млн рублей освоила уже почти 2,2 млн. При этом более 1,3 млн ушло на оплату услуг телевидения, и почти 632 тыс. рублей — на печатные агитматериалы.

ЛДПР из 600 тысяч потратила 162,38 — на услуги сторонних лиц и организаций. «Патриоты России» израсходовали 260,8 тыс. рублей из 262 тыс. Средства были направлены на печать и распространение агитматериалов.

Предвыборный бюджет «Единой России» значительно превышает объемы ее конкурентов — 20,4 млн рублей, в том числе 2,45 млн — пожертвования от предприятий и организаций, еще 400 тысяч — от граждан. Расходы на избирательную кампанию составили 15,27 млн рублей, при этом «единороссы» предпочитают основные средства тратить на печатную продукцию (3,2 млн) и на услуги сторонних лиц и организаций (почти 2,5 млн). В ходе агитации партия власти активно использует периодические печатные издания — на эти цели израсходовано более 608 тысяч рублей, а вот на услуги телевидения и радио потрачено всего 372,7 тыс. рублей.

Выборные бюджеты одномандатников разнятся от 15 тысяч до 9 миллионов рублей. Больше всех вложились в избирательную кампанию Константин Курченков — 5,2 млн рублей, Анатолий Грешневиков — 5,7 млн, Александр Грибов — более 8 млн и Андрей Воробьев — 9 млн рублей. Самые скромные фонды у Сергея Агафонова — 15 тыс., Алексея Повасина — 17,8 тыс. рублей и Станислава Смирнова — 26 тыс. рублей. У всех троих на сегодняшний день на избирательных счетах нулевой остаток. Также полностью исчерпали свои бюджеты Сергей Балабаев, Владимир Денисов, Борис Логинов.

Стоит отметить, что больший объем предвыборных средств аккумулирован по 194 избирательному округу — общий размер бюджетов кандидатов составил 21,9 млн рублей. Кандидаты по 195 округу вложили в свои предвыборные кампании 13,5 млн рублей.