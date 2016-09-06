Москва, 6 сентября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2016 году составит менее 5%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил замглавы Минфина Леонид Горнин во время выступления на Межрегиональном банковском совете в Совете Федерации, отвечая на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о прогнозируемом дефиците консолидированного бюджета РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«По прогнозам министерства финансов и моим прогнозам, дефицит будет в пределах 250−300 млрд рублей», — заявил он. «В процентном отношении это будет менее 5%», — уточнил Горнин.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение, чтобы дефицит бюджета в 2016 году не превышал 3% ВВП. Позже он допустил рост дефицита бюджета более 3%, назвав это «приемлемой величиной».