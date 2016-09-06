Донецк, 6 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В Донецкой народной республике назвали дату предварительного голосования для выборов кандидатов в представители местных органов самоуправления. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил на пресс-конференции пресс-атташе временной избирательной комиссии Олег Балыкин.

Resizia Выборы

Он заявил, что предварительное голосование в ДНР назначено на 2 октября. Выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании для выборов кандидатов в представители местных органов самоуправления в ДНР пройдет с 9 по 11 сентября.

Напомним, ранее власти ДНР и ЛНР приняли решение перенести выборы в местные органы власти. Сперва выборы были запланированы на 24 июля этого года, но затем были перенесены на 6 ноября.