Рига, 6 сентября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Министерство благосостояния Латвии решило поспособствовать продлению трудоспособного возраста латвийцев и улучшению их состояния, сообщает портал Delfi.lv.

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Как стало известно, Минблаг подготовит статистические выкладки относительно проблем, с которыми сталкиваются жители предпенсионного возраста. Например, в министерстве заметили, что высокий риск безработицы наблюдается, так как зачастую трудовая квалификация и опыт этих людей устарели, а также фиксируется значительное уменьшение трудоспособности из-за проблем со здоровьем. Чтобы продлить возможность полноценно трудиться жителям, достигшим 50 лет, министерство готово разрабатывать планы индивидуальной поддержки для конкретных предприятий, которые будут содержать консультации по карьере, введение более гибких форм труда и обучающие курсы.

Напомним, опрос, проведенный в сентябре 2015 года компанией социологических исследований GfK Baltic, показал, что почти две трети — 64% — жителей Латвии не уверены, что на пенсии у них будет достаточно денег для обеспечения достойной старости. Согласно опросу, только 20% жителей уверены в своем благосостоянии в старости, а 16% не смогли четко сформулировать свое мнение. Также опрос показал, что оптимистичнее всего в Латвии настроена молодежь в возрасте 25−34 лет, респонденты с доходами на одного члена семьи не меньше 601 евро в месяц и живущие в окрестностях Риги.

В свою очередь, гораздо пессимистичнее — респонденты в возрасте 45−54 и старше 55 лет, занятые физическим трудом, безработные, респонденты с доходами на одного члена семьи меньше 200 евро в месяц и жители Латгалии (восточный регион Латвии). Также выяснилось, что накопления на старость делают всего 33% опрошенных, тогда как 62% респондентов не делают никаких накоплений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1990 года число латвийских жителей сократилось более чем на 20%, а возраст 40% жителей Латвии превышает 50 лет, говорится в докладе «Стратегия активного старения для более продолжительного и качественного трудового стажа в Латвии», подготовленном Министерством благосостояния.

Демографические прогнозы на будущее свидетельствуют о том, что население Латвии и впредь будет сокращаться и стареть. К 2030 году доля жителей трудоспособного возраста снизится почти на 7 процентных пунктов, в свою очередь доля трудоспособных жителей в возрасте старше 50 лет увеличится почти до 33,6%. В отчете также сказано, что в связи со снижением числа молодых работников важным трудовым ресурсом следует считать людей в возрасте более 64 лет. Старение населения в большей степени связано с меньшим числом молодых жителей, чем с ростом продолжительности жизни. Также на демографическую ситуацию влияет низкий уровень рождаемости.