Москва, 6 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Гендиректор столичной типографии ООО «Печатный экспресс» Сергей Москвин, задержанный после пожара на складе и гибели при этом 17 работников, арестован решением Останкинского районного суда до 27 октября, сообщает «Лайф».

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Напомним, 27 августа на складе типографии в Москве произошел пожар, охвативший четырехэтажное здания. В ходе тушении пожара были обнаружены тела 16 погибших, еще один пострадавший от пожара умер в больнице. 14 погибших были гражданами Киргизии, трое — гражданами России. Одна из погибших девушек была беременна. Директор типографии, объявленный в розыск, 5 сентября явился с повинной и был задержан.

Москвину и главному инженеру типографии Антону Яцкову предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности. Сергей Москвин признал свою вину и подтвердил, что гражданки Киргизии трудились на складе без наличия разрешений на работу.