Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Группа активистов организаций петербургских патриотической направленности днем 6 сентября по очереди провела одиночные пикет у доски Карлу Маннергейму, не законно установленной на здании военной академии на Захарьевской улице Петербурга. Как передает корреспондент ИА REGNUM, один из пикетчиков привез с собой складную лестницу, с помощью которой взобрался к доске и изучил ее крепление к стене.

ИА REGNUM Пикетчик забрался к доске Маннергейму

В пикете приняли участие лидер организации «Народный собор» Анатолий Артюх, представитель организации «Ежи» Руслан Ферима и организации «Первый нравственный Российский фронт» Тимур Булатов и другие активисты

Пикетчики по очереди стояли с плакатами, в которых в словесной и графической форме напоминалось о том, что Карл Маннергейм был союзником Адольфа Гитлера во Второй Мировой войне, а финские войска под командованием маршала участвовали в блокаде Ленинграда, а значит, в том числе Маннергейм несет ответственность за неисчислимые жертвы, понесенные жителями и защитниками Ленинграда.

ИА REGNUM Анатолий Артюх в одиночном пикете

Один из активистов рассказал журналистам, что его дед был тяжело ранен во время так называемой «зимней войны» СССР и Финляндии, и поэтому появление доски Маннергейму расценивает как личное оскорбление.

Пикетчики также сообщили, что обращались во властные кабинеты по поводу снятия незаконно размещенной доски, однако убедились, что власти Петербурга не желают брать на себя ответственность ни за ее появление, ни за демонтаж, который должен быть осуществлен в соответствии с нормами городского законодательства.

Один из пикетчиков, Тимур Булатов, привез с собой лестницу. Приставив ее к стене, он взобрался к доске, чтобы изучить, как она закреплена. По словам активиста, доска крепится как минимум двумя болтами или крюками, и для ее снятия потребуется кран или лебёдка — вручную это сделать невозможно.

Пикет продолжился на высоте

При появлении лестницы к двоим частным охранникам, постоянно дежурящим у доски в автомобиле, присоединилась группа подошедших неизвестных мужчин крепкого телосложения, которые своими действиями и словами пытались откровенно спровоцировать пикетчиков.

Отказавшись представиться, эти лица заявили, что им «нравится Маннергейм», а здесь они «просто гуляют». Двое из этих мужчин встали вплотную к стене прямо под доской, не давая активисту вновь прислонить лестницу, и намекая, что он может нанести им травму, что повлечет для него негативные последствия. Эти люди также отпускали комментарии негативного характера в адрес пикетчиков и своими высказываниями и громким смехом мешали общению активистов с журналистами.

Группа неизвестных лиц вступила в перебранку с пикетчиками

В итоге на место событий прибыло несколько вооруженных полицейских, которые проверили документы у пикетчиков, однако не нашли повода для задержаний и прекращения акции. Появление полиции несколько остудило страсти и предотвратило дальнейшее развитие конфликта.

ИА REGNUM Полицейский проверяет документы

После часа пикетирования активисты свернули свои плакаты, сложили лестницу и заявили, что вернутся с необходимым инструментом 8 сентября, в День памяти жертв блокады, чтобы попытаться избавить город от позорной доски.

ИА REGNUM В присутствии полиции пикет прошел без серьезных инцидентов

Напомним, что на 8 сентября назначен митинг противников доски Маннергейму у Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. В этот день истекает срок, до которого власти города должны были официально отреагировать на незаконное появление доски, а именно — поручить соответствующим службам демонтировать несанкционированно установленный объект.