Хельсинки, 6 сентября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. ВВП Финляндии в апреле-июне 2016 года остался на том же уровне, что и в первом квартале. По сравнению с показателями 2015 года за аналогичный период рост составил 0,4%. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на данные Статистического центра страны.

pixabay.com Флаг Финляндии

Экономика страны держится на инвестициях и частном потреблении. Рост инвестиций по сравнению с прошлым годом составил 7%, частного потребления — на 2,5% .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Центральный банк Финляндии улучшил свой прогноз по динамике ВВП страны. Рост финской экономики, в соответствии с новым прогнозом, в 2016 и 2017 годах составит 1,1%. Ранее рост ВВП прогнозировался на уровне 0,7% и 1,0% соответственно. «При этом динамика экспорта в целом будет оставаться вялой», — отмечают в банке Финляндии. Остается неясным, как долго внутренний спрос сможет поддерживать экономический рост. Финской экономике помогут структурные реформы и инновации, считают эксперты.

Напомним, ранее ведущий банк Северной Европы Danske Bank заявил о том, что предполагаемый выход Великобритании из ЕС может существенно замедлить рост финской экономики. По данным банка, в следующем году снижение ВВП Финляндии из-за Brexit может составить до 0,5%.

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