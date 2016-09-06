Саратов, 6 сентября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное в отношении начальника одного из ремонтно-эксплуатационных участков Рината Кашаева МУП «Водосток» и и.о. гендиректора — главного инженера предприятия Андрея Никонова по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки». Кроме того, Кашаев подозревается также по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Chris Potter Взятка

По версии следствия, 5 сентября 2016 года в дневное время подозреваемые, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, посредством вымогательства, получили от директора одной из строительных организаций взятку в особо крупном размере — 200 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за подписание актов скрытых работ по прокладке ливневого коллектора, расположенного на улице Томская в Саратове. По указанию подозреваемых денежное вознаграждение директором строительной организации было зачислено на расчетный счет, открытый в банке на одного из друзей подозреваемых.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка МУП «Водосток вынудил директора строительной организации на безвозмездной основе с использованием строительной техники и рабочей силы выполнять различные работы по благоустройству территории в Заводском районе Саратова и мэрии, чем существенно нарушил права строительной организации, пресек возможность извлечения ею прибыли от своей коммерческой деятельности и создал условия, при которых организация несла убытки.

Данные факты были выявлены в ходе совместно проведенных оперативных и следственных мероприятий следователями следственного отдела по Октябрьскому району Саратова следственного управления СК России по Саратовской области и сотрудниками регионального УФСБ.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им соответствующих мер пресечения, связанных с лишением свободы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.